Brooklyn Beckham nem kér a nagy nyilvánosságból

Nehezen viseli, hogy a lapok a főiskoláról való kibukásáról cikkeznek.

David Beckham nagyfia az egész családot büszkévé tette, amikor felvételt nyert a New York-i Parsons School of Design fotográfus szakára, amit egy év után otthagyott a sztárcsemete. Brooklynnak állítólag nagyon hiányzott az év nagy részében Londonban élő családja, ezért döntött úgy, hogy máshol folytatja a tanulmányait, bár egyes pletykák szerint egyszerűen kibukott az illusztris iskolából.

A Mirror magazin szerint Brooklyn ősztől egy híres fotós gyakornoka lesz, akit egyelőre nem neveztek meg. Brooklyn mostanában szüleivel nyaral, most éppen Los Angelesben, és igyekszik a lehető legkevésbé felhívni magára a sajtó figyelmét. A minap ráadásul Instagram oldalát is privátra állította, így újabb bejegyzéseit csak azok láthatják, akik eddig is követték őt.

Brooklynnak pár hónapja új barátnője van, a feltörekvő énekesnő, Abi Manzoni, akivel próbálja kiélvezni a nyár hátralévő napjait, hiszen visszaköltözése Angliába azt is jelenti, hogy át kell gondolnia az esetleges távkapcsolatot.