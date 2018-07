Bemutatjuk Chris Evans jóképű öccsét, Scottot

A színész a hétvégét testvérével töltötte Las Vegas-ban.

Chris Evans, mindenki Amerika kapitánya a hétvégén kirúgott a hámból, a Las Vegas-i Caesars Palace Octavius tornyában bérelt ki barátainak és testvérének egy luxuslakosztályt, utóbbival a színészt le is fotózták később a Mr. Chow étteremben.

Christ napjaink legszexibb férfiai között tartják számon, de öccse is jó géneket örökölt a szülőktől. Scott Evans egyébként szintén színész, szerepelt a One Life to Live című sikeres ABC sorozatban, de a testvére által rendezett A szerelem útján című romantikus moziban is.

Az Evans testvéreknek van két nővére is, Carly és Shanna, akik gyakran elkísérik a fiúkat egy-egy premierre vagy gálára.