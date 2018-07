Bode Miller először nyilatkozott 19 hónapos kislánya elvesztéséről

Az egész világot megrázta Bode Miller olimpiai bajnok síző 19 hónapos kislányának a halála a múlt hónapban. A sportoló éppen várandós felesége, Morgan egy medencés partin vett részt az egyik szomszédnál, ahol a kis Emeline valahogyan a medencébe került. A babát a helyszínen nem sikerült újraéleszteni, így a sürgősségi osztályra vitték, ahol egész nap nem volt pulzusa, nem tudták megmenteni az életét.

A gyászoló házaspár a tragédia óta először vállalt tévés szereplést, az NBC News Todayben, megtörten nyilatkoztak a feldolgozhatatlan veszteségükről:

“Ez a mód áll a toplista élén, mely miatt elveszítheted a gyermeked. Márpedig, ha így van, akkor tudnom kellett volna róla. Ott voltam az összes gyermekorvosi ellenőrzésen, és elmondhatom, hogy ez egyszer sem került szóba, soha!” – nyilatkozta az apa, aki naponta imádkozik azért, hogy egy szülőnek se kelljen hasonló fájdalmat átélnie.

Tomorrow on TODAY… Bode Miller and Morgan Miller speak out to @SavannahGuthrie in their first interview about their daughter's drowning and share the message they want to send to other parents. pic.twitter.com/nXF4PPnmhm

— TODAY (@TODAYshow) 2018. július 29.