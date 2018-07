Megható képsorok - itt a Paul Walkerről készült dokumentumfilm előzetese

Eddig még soha nem látott gyerekkori és családi felvételeken a sokak által hiányolt filmszínész.

I am Paul Walker címmel dokumentumfilm készül a 2013 novemberében, mindössze 40 évesen autóbalesetben elhunyt színész életéről. Leghíresebb szerepe a Halálos iramban szériák Brian O’Connerje volt.

Csütörtökön pedig meg is érkezett az első előzetes az Adrian Buitenhuis rendezte alkotáshoz, mely a kollégákkal, barátokkal és a családdal készült interjúkon keresztül mutatja be a néhai sztárt, de megismerhetjük Walker szenvedélyét a tengerbiológia iránt, és többet megtudhatunk karrierjéről is, illetve jótékonysági munkájáról.

A két perces trailerben az interjúkon kívül filmrészletek, több, a saját mobiltelefonjával készült felvételek és családi videók részletei villannak fel. Láthatunk olyan képeket a sztárról, amikor még senki sem ismerte a nevét és nem volt világsztár, melyre egyébként a szintén nyilatkozó testvére szerint Paul soha nem is vágyott:

“Mindig azt mondta, hogy parkőr szeretne lenni, és 28 ezer dollárt keresni egy évben, és a vadomban élni. Tényleg erre vágyott!”

A film augusztus 11-én debütál az amerikai Paramount Network csatornán.