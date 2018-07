Véletlenül lelepleződött Beatrix yorki hercegnő titkos Instagram oldala

Az amerikai társasági élet üde színfoltjai voltak az elmúlt években András yorki herceg és Sarah Ferguson lányai, Eugénia és Beatrix hercegnők, akik a tengerentúlon tanultak, majd hosszabb időre mindketten ott is ragadtak.

Bár Eugénia már ismét a Kensinton-palotában él, és éppen októberi esküvőjét tervezi a 30 éves Jack Brooksbankkel, melyre egyébként 1200 embert hívtak meg, addig testvére továbbra is New Yorkban lakik, és egy technológiai cégnek, az Afinitinek dolgozik.

Hogy hogyan is telnek a yorki hercegnő hétköznapjai, abba pedig most egy véletlennek köszönhetően bárki bepillantást nyerhet (persze amíg nem törlik a profilt), mivel Beatrix közeli barátnője, a modell Karlie Kloss egyik posztjában leleplezte azt.

Karlie, akit a napokban eljegyeztek, gyűrűjét mutatta meg barátnőjének, akinek örömteli arckifejezését követőivel is megosztotta, rajta Beatrix felhasználónevével együtt.

Princess Beatrice's BFF Karlie Kloss shares sweet photo of how royal reacted to her engagement news – and her face is brilliant https://t.co/3hDRW4XXaZ pic.twitter.com/t7IOHITAcc

— Daily Mirror (@DailyMirror) 2018. július 26.