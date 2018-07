Rátalált a szerelem? Az egykori gyereksztárral látták Palvin Barbarát

Nem akárki lehet a 24 éves Palvin Barbara új kedvese, mint Dylan Sprouse, aki a Zack és Cody élete cmű Disney sorozatnak hála hamar közönségkedvenc lett, akárcsak ikertestvére, Cole Sprouse. A fiúk azóta persze felnőttek és igen jóképű férfiakká értek.

A magyar manökenről már hetek óta pletykálják, hogy ő és Dylan egy párt alkot, pár hete az egykori gyereksztár egy olyan képet tett közzé Instagram oldalán, melyen Barbival nézi a futball világbajnokságot, de ezt a posztot nem sokkal később törölte. Később a modell Instagram sztorijai között is feltűnt a 25 éves színész.

Dylan Sprouse and rumored new girlfriend Barbara Palvin just made their first public appearance together! https://t.co/s9wQH8SDm3

— Just Jared Jr. (@justjaredjr) 2018. július 25.