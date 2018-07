Tom Cruise nem akárkivel készítené el minden idők legjobb akciófilmjét

A két nagyágyú szinte biztosan kasszát robbantana a mozikban.

Mi történne, ha napjaink két legnagyobb akciósztárja összeállna, és közösen készítene filmet? Minden bizonnyal adrenalin- és tesztoszteron-túltengés következne be, és felpörögne tőle a közönség, amire lassan fel is készülhetünk, mert Tom Cruise és Dwayne Johnson egyhangúlag úgy nyilatkozott, hogy szívesen harcolnának egymás oldalán. Tekintve, hogy Hollywood két legjövedelmezőbb színészéről van szó – Johnson pont most lett a legtöbbet kereső hollywoodi sztár a Forbes magazin listáján –, a producerek is biztosan felkapták már a fejüket.

Tom Cruise. Fotó: Rex features

A dolog úgy pattant ki, hogy az Entertainment Weekly Canada megkérdezte Tom Cruise-t, szívesen szerepelne-e együtt Johnsonnal, amire rögtön érkezett a tömör válasz, hogy naná. Aztán bővebben: „Abszolút benne vagyok. Jó móka lenne.”

A Szikla sem volt rest, rögtön válaszolt is Twitteren: „Haha, figyuzzál, haver… a móka brutálisan enyhe kifejezés. Ha majd együtt harcolunk, ámulni fog a világ. Össze fogjuk hozni. De most a Mission: Impossible – Utóhatásra gyúrok.”

Dwayne Johnson Fotó: Getty Images

Mint láthatjuk, Johnson udvarias gesztussal honorálta Cruise pozitív reakcióját, amennyiben a kollégája új filmjét népszerűsítette a több milliós követői tábora számára. Lehet, hogy ez egy szép barátság kezdete?

Dwayne Szikla Johnsont most a Felhőkarcoló című akcióthrillerben láthatjuk a mozikban, Tom Cruise pedig hamarosan érkezik a Mission: Impossible – Utóhatás főszerepében, amely az alkotók szándéka szerint a két évtizedes múltra visszatekintő sorozat megkoronázása.