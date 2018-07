Beyoncé elképesztő luxusban piheni ki fáradalmait

Beyoncé férjével Jay-Z-vel és három gyermekével tényleg tudja mi az a dolce vita. A sztárpár egy hetente 1,4 millió dollárba kerülő jachtot bérelt ki, hogy elvonulhassanak koncertjeik után a lesifotósok elől, mely akció ötletes, de kevéssé sikeres.

Az egyik gyermeket az egyik, a másikat a másik szülővel látták azon a minivakáción, melyet a turné utolsó európai állomása, Nizza után ejtettek meg. A családdal van hatéves kislányuk, Blue Ivy is, akik minden bizonnyal igyekeznek kihasználni az utolsó napokat, hiszen ezen a héten repülnek is vissza az Egyesült Államokba.

Beyonce and Jay-Z soak up the sun in Italy with twins Rumi and Sir aboard luxury yacht that costs $1.4M A WEEK to hire https://t.co/b6tMR82rmQ

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 2018. július 23.