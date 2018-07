Itt a Harry Potter második előzményfilmjének előzetese

A Harry Potter-széria előzményeit feldolgozó, 2016-ban debütált Legendás állatok és megfigyelésük Amerikába kalauzolta a nézőket, és bár néhány kérdést sikerült tisztázni a kétórás játékidő alatt, még mindig sok kérdőjel maradt a rajongók fejében. Azonban a november 15-én érkező folytatásban végre több mindenre fény derülhet. Legalábbis az előzetes ezt sugallja.

The cast of #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald have arrived in Hall H. #MagicInSanDiego #SDCC2018 pic.twitter.com/xq6BrVbEXe

— Fantastic Beasts (@FantasticBeasts) 2018. július 21.