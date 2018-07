Ezzel készülhet The Weeknd Selena Gomez szülinapjára

Vélhetőleg semmivel. 26 éves lesz az énekesnő.

Valaha egy párt alkotott Selena Gomez énekesnő és énekes párja, The Weeknd.

Selena legutóbbi két évét röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy tavalyelőtt beteg volt, de volt párja, az idén pedig meggyógyult, de nincs férfi az életében.

Hogy mekkora szerelem is volt Selena és a később Bella Hadid karjaiba rohanó Abel Tesfaye (ez The Weeknd eredeti neve) között, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy még az is témát szolgáltat rajongói körökben, hogy mit küldhet majd exének szülinapi ajándékképpen The Weeknd. „Nem, virágot nem fog küldeni. De még sms-t sem küld neki, mert nem akarja felbosszantani Bellát” – mondják a jól értesültek.

„Biztos, hogy Abel nem akar rosszat Selenának, sőt, a legjobbakat kívánja neki, de most mégsem mondható el, hogy túlságosan jóban lennének, így felesleges lenne bármi konfliktusba keverednie egy jókívánság miatt” – szól a másik bölcsesség a HollywoodLife szakértő informátorától.