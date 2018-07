Liam Hemsworth frappánsan válaszolt a szakításról szóló pletykára

A sztárvilágban gyakran terjesztenek szakításról, eljegyzésről, házasságról vagy éppen gyerekvállalásról pletykákat és a rajongók általában tűkön ülve várják, hogy megtudhassák az igazságot szeretett hírességükről.

Liam Hemsworth via Instagram stories ending these fake rumors about Miam I love them pic.twitter.com/tJVOIInjLV

— Smilers39; Site (@SmilersSite) 2018. július 19.