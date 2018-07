Folytatást kap még egy Reese Whiterspoon-film?

A 2000-es évek egyik legromantikusabb alkotása újra a filmvászonra kerülhet?

Most, hogy már biztosan tudjuk, hogy Dr. Szöszi visszatér a tárgyalóterembe, miért is ne mehetne Reese Alabamába is vissza? A Mindenütt nő (Sweet Home Alabama) a kétezres évek meghatározó romantikus vígjátéka talán folytatást kaphat, legalábbis Josh Lucast furdalja a kíváncsiság, mi lett Melanie és Jake gyerekkori szerelméből, merre tartanak most ők ketten.

Nem ez az első alkalom, hogy a főszereplők egyike megpendítette egy esetleges második rész lehetőségét, hiszen Reese 2016-ban azt nyilatkozta, nyitott lenne a 2002-es film folytatására – szóval, ha a Disney fejében megfordulna a gondolat, azonnal belevágna a forgatásokba.