Újra turnébuszba pattan a Take That

A zenekar 30. évfordulójára nemcsak koncertsorozattal, de egy új albummal is megörvendezteti a rajongókat.

A Take That három tagja, Gary Barlow, Howard Donald és Mark Owen bejelentette, hogy az együttes harmincéves fennállásának alkalmából 2019-ben megjelenik egy új lemezük, Greatest Hits, és a legjobb slágereik is szerepelnek majd. Barlow elmondta, több új dallal is készen vannak, így azok is helyet kapnak majd az albumon, és turnét is terveznek jövőre.

A banda azonban nem az eredeti felállásban indul majd újra. Csak három tag turnézik, Gary Barlow, Mark Owen és Howard Donald. Úgy tudni, se Robbie Williams, se Jason Orange nem csatlakozik majd hozzájuk.

A Take That egy kis csavart is ígér a rajongóknak, így kíváncsian várjuk mivel rukkol elő.