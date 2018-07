Ewan McGregor lánya nyilvánosan szidja apja új barátnőjét

Az okok érthetőek, de talán nem az Instagramon kéne ezt tennie.

„Méghogy a világ legszebb és legtehetségesebb nője?? Hagyjuk már, uraim! Ez a csaj egy hulladék!” – Jól látják. A sorok Clara McGregortól, Ewan McGregor 22 éves lányától származnak, méghozzá a színész friss barátnője, Mary Elizabeth Winstead Instragram-oldalán. Nem szép dolog, nem szép dolog, sőt!

Clara és Ewan McGregor. Fotó: Rex Features

De hogy jobban megértsük a hátteret, tudnunk kell, hogy a 90-es években a Trainspottinggal berobbanó skót világsztár már akkor csókolózott párjával, mikor még együtt élt előző feleségével, Clara édesanyjával, Eve Mavrakisszel. És a gond az, hogy ezt a csókot véletlenül Clara is látta. Nos, innen ered az a gyűlölet, ami most nyilvános komment formájában is testet öltött, bár ez ettől még nem menti fel a tiszteletlenséget.

Ewan új kedvese, Mary Elizabeth Winstead. Fotó: Puzzlepix

Illetve, ezt ki-ki döntse el maga!