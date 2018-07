Még három évig biztosan nem lesz új Indiana Jones-film

Nem készül el időre a forgatókönyv, így csúszik a bemutató.

A tervezett 2020 helyett egy évvel későbbre, 2021. júliusára halasztotta a Disney stúdió az Indiana Jones ötödik epizódjának bemutatóját – írta a Variety filmes szaklap.

Ford az utolsó Indiana Jones-filmre készül, őt egy női kalandor válthatja a későbbi folytatásokban. Fotó: AFP

Az akcióhős visszatérését a forgatókönyvvel kapcsolatos problémák akadályozzák. Miután David Koepp forgatókönyvíró távozott, hogy megrendezze a You Should Have Left című filmet, a régész-akciómozi forgatókönyvét Jonathan Kasdanra bízták, aki Lawrence Kasdan, Az elveszett frigyláda fosztogatói (1981) írójának fia.

Harrison Ford. Fotó: Getty Images/Alberto E. Rodriguez

Henry Walton Jones régészprofesszor szerepét újra a 75 éves Harrison Ford játssza, a rendező is Steven Spielberg maradt. Áprilisban derült ki, hogy ez a film lesz egyébként Ford utolsó dobása Jones-ként, az esetleges azutáni részekben már női karakterben gondolkozik a rendező.