Mick Jagger kisfia le sem tagadhatná ki is az apukája

A Rolling Stones frontemberét nem sűrűn látni a gyermekeivel, Mick Jagger kétéves kisfiát azonban a minap sikerült lencsevégre kapni, ezúttal sem az ő, hanem édesanyja, Melanie Hamrick ölében. A kis Deveraux, aki 2016 decemberében született, és aki a rocker nyolcadik csemetéje szőke pihe hajával igazán zabálnivaló, ajkainak köszönhetően, csak úgy, mint testvérei ő is tagadhatatlanul Jagger-csemete.

[Mick] Mick Jagger spotted with girlfriend Melanie Hamrick and son Deveraux

— Stones VIDEO (@stones_video) 2018. július 9.