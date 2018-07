Tüneményes fotók készültek keresztelőjén a kis Lajos hercegről

A ceremóniára érkező Katalin hercegné karján hozta kisfiát, aki még aludt, amikor a tempomba léptek.

Megkeresztelték Katalin hercegné és Vilmos herceg 11 hetes kisfiát, Lajos herceget a Szent Jakab palota királyi kápolnájában. A 40 perces ceremóniát Justin Welby Canterbury érsek vezényelte, melyen részt vett a pár két nagyobbik gyermeke, a hároméves Sarolta hercegnő és a hamarosan ötéves György herceg is.

Katalin sugárzott a boldogságtól. Fotó: Getty Images

Tradíciók szőtték át a díszes eseményt, csak úgy, ahogyan az elmúlt 178 évben, most is nagy szerepe volt például a Liliom szenteltvíztartónak a ceremónián, melyben a szenteltvíz, szintén királyi hagyomány szerint a Jordán folyóból származott. A keresztelő ruha is családi darab, bár története mondhatni igen friss. Az eredeti csipkeruhácskát még Viktória királynő készíttette, ami azonban 2004-re, 163 év és 62 keresztelő után tönkrement. Utoljára Louise Windsor viselhette, és Saroltát és Györgyöt is már az újravarrt darabban keresztelték.

Lajos herceg a keresztelőjén édesanyja ölében aludt. Fotó: Getty Images

Hihetnénk, hogy a keresztelő időpontját egyébként igen gondosan választották ki a szülők, úgy, hogy a dátum minden fontos rokonnak tökéletesen megfeleljen. Erzsébet királynő és Fülöp herceg azonban mint a mai napon kiderült, nem vett részt a ceremónián, Norfolkba utaztak ugyanis hivatalos elfoglaltságaik okán.

Szerencsére így is volt bőven vendég, Harry herceg és Meghan hercegné még éppen Londonban tartózkodtak, hamarosan ugyanis Dublinba látogatnak, a nagypapának, Károly hercegnek sem volt hivatalos programja ezen a napon, ráadásul Saroltának is véget ért az óvoda, és Györgynek is nyári szünete van már az iskolában. Jelen voltak továbbá a kis Lajos választott keresztszülei, akikből rögtön hat is van, Nicholas van Cutsem, Guy Pelly, Harry Aubrey-Fletcher, The Lady Laura Meade, Sophie Carter és Lucy Middleton.

A pár két nagyobbik csemetéje, György herceg és Sarolta hercegnő is részt vett a ceremónián. Fotó: Getty Images

Bár a kis Lajos jelenleg nem tudja értékelni, de keresztelője alkalmából Harry herceg az egyik legkülönlegesebb ajándékot találta ki számára, még pedig a Micimackó első kiadását, melyért állítólag 8 ezer fontot, közel 3 millió forintot fizetett.

A kis trónörökös, aki jelenleg ötödik a trónöröklési rendben, április 23-án született és a Louis Arthur Charles nevet kapta a szüleitől, hivatalos megszólítása azonban Ő Királyi Fensége, Louis – vagyis Lajos -, Cambridge hercege.

A kis herceget legutóbb születése napján láthatta a világ, így a keresztelője az első alkalom, hogy együtt mutatkozott az ötfősre bővült család.