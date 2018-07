Michael Bublé most először mesélt fia súlyos betegségéről

Az énekes sokáig úgy gondolta, hogy sosem tér vissza a színpadra.

Michael Bublé eddig nem nyilatkozott fia betegségéről, most azonban a Herald Sunnak őszintén megnyílt és mesélt a számára és persze felesége számára is a poklot jelentő időszakról:

Luisana Lupilato és Michael Bublé. Fotó: Getty Images/Lalo Yasky

“Senkinek nem meséltem el a teljes történetet, még a barátaimnak sem, mert annyira fájdalmas. Ő az én pici fiam, aki egy igazi kis hős, akinek nem kell ezt újra és újra átélnie. Megjártam a poklot, vagyis azt kell, hogy mondjam, a pokol egy egész jó kis helynek tűnik ahhoz képest, ahol mi voltunk.” – nyilatkozta.

Michael, amint megtudta 2016 novemberében, hogy a kis Noahnak májrákja van, teljesen felfüggesztette zenei karrierjét, és sokáig úgy is gondolta, hogy talán sosem tér vissza a színpadra. Számára mindig is a családja, az ő egészségük volt a legfontosabb, melyet a friss interjúban is hangsúlyozott.

A most négyéves fiúcska azóta már túl van a kezeléseken, és a rák úgy néz ki, hogy teljes eltűnt a szervezetéből. Ezek után sűrűn kell majd ellenőrzésekre járniuk, de az orvosok bizakodóak, és a pár reményei szerint a jövőben nem üti fel újra fejét a betegség. Így Bublé is visszatért a közönségéhez, szombaton 80 ezer ember előtt lépett fel Dublinban.

Az énekes és felesége, Luisana Lopilato egyébként éppen harmadik gyermeküket várják, Noah és a kétéves Elias mellé három héten belül érkezik az első kislány.