Justin Bieber feleségül kérte barátnőjét - egy hónap után

Justin Bieber évekig epedezett egykori barátnője, Selena Gomez után, majd tavaly ősszel kibékültek és egészen márciusig ismételten egy párt is alkottak. Aztán jött az előre borítékolható szakítás, hiszen Selena édesanyja nem nézte jó szemmel a kapcsolatot.

ICYMI – @justinbieber popped the question at a Bahamas resort, according to TMZ! You read that right! #justinbieber & @haileybaldwin are allegedly ENGAGED Just look at the ring on her finger #jailey pic.twitter.com/HCZgStIZ2y

— Universal Music CA (@umusic) 2018. július 8.