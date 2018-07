Először mutatta meg nyilvánosan szerelmét a Star Trek sztárja

A 37 éves Chris Pine, aki a Star Trek új feldolgozásában alakítja, James T. Kirköt végre szerelmes, választottja pedig nem más, mint a 33 éves brit színésznő, Annabelle Wallis. Hetek óta cikkeznek róluk a lapok, de egy-egy nem túl beszédes lesifotón kívül eddig nem volt rá bizonyíték, hogy a két színész egy párt alkotna.

Chris Pine & girlfriend Annabelle Wallis are still going strong! Check out the photos of the couple holding hands in London this week: https://t.co/aXQoZNFpd8

— JustJared.com (@JustJared) 2018. július 5.