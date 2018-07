Jennifer Aniston hivatalosan is továbblépett

Ráadásul rögtön két férfi küzd a kegyeiért.

Jennifer Aniston ismételten randevúzik. Ráadásul a hírek szerint rögtön két udvarlója is akadt. A Us Weekly informátora az urak nevét nem árulta el, az azonban tudható, hogy az egyikük, aki mellesleg nem színész, nemrégiben vált el, és most nagyon szeretné meghódítani a februárban elhagyott színésznőt. A másik versenyző reklámügynökségnél tevékenykedik, és egy korábbi projekt kapcsán dolgozott együtt Anistonnal.

Jennifer Aniston. Fotó: MTI/EPA

Jennifer baráti köre nagyon örül a hírnek, annyi hír kapott már szárnyra arról, hogy férje, Justin Theroux már randevúzik, hogy éppen itt volt az ideje annak is, hogy Aniston is újra nyitott legyen egy kapcsolatra.

Jen és Justin Valentin-nap után közleményben tudatták, hogy esküvőjük után két és fél évvel külön utakon folytatják, az okokról azóta is csak találgatózni lehet. Az biztos, hogy éket vert közéjük a sok külön töltött idő, hiszen Justin hónapokat volt munkája miatt New Yorkban, míg Jennifer Kaliforniában forgatott.

Justin Theroux és Jennifer Aniston. Fotó: Sipa USA

Justin Therouxot egyébként legitóbb Emma Stone színésznővel hozták hírbe, miután több közös fotó is készült róluk a tengerparton. A románcot azóta egyik fél sem ismerte el.