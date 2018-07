Így néz ki napjainkban az Addams Family gyereksztárja

Christina Ricci egyáltalán nem bánt meg semmi, ami karrierjét illeti, azt meg végképp nem, hogy gyereksztárként kezdte. A most 38 éves színésznő a People magazin legújabb számában mesélt azokról az időkről, amikor még mindenki az Addams Family vagy éppen a Casper című filmje alapján azonosította be.

Christina Ricci Doesn't Regret Child Stardom: 'Those Were My Glory Days' https://t.co/MgpHoYKptl

— People (@people) 2018. július 4.