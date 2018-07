Saját filmet készít a Trónok harca Margaery Tyrellje

Natalie Dormer igazán jó női főszerepre vágyott, ezért úgy döntött, megírja magának.

Producerként és forgatókönyvíróként jegyzi az In Darkness című thrillert Natalie Dormer, aki tíz éve azért kezdte el írni saját filmjét, hogy végre egy igazán jó női szerepet játszhasson.

A 36 éves színésznőt A trónok harca-tévésorozatban és Az éhezők viadala-filmsorozatban is láthatták a nézők. 2009-ben látott neki az In Darkness forgatókönyvéhez, mert akkoriban elégedetlen volt az előtte álló színészi lehetőségekkel.

A thriller egy vak zongorista nőről, Sofiáról szól, aki fültanúja lesz annak, amint felső szomszédját meggyilkolják, és a történtek magukkal rántják a háborús bűnösök sötét világába. Domer elmondta: nem könnyű a női forgatókönyvírók, filmesek dolga, neki is hét évébe telt, míg eljutott odáig, hogy független produkcióban elkészíthesse filmjét. Ugyanakkor hozzátette, hogy 2009 óta tapasztalható némi változás, közben született egy-két női főhősökkel készült fontos film, mint a Fekete hattyú vagy A tetovált lány, tehát színészi téren is több háromdimenziós szerep vár a nőkre. Ha lassan is, de legalább elkészülhetnek ezek a munkák.

Natalie Dormer. Fotó: Getty Images

A nők televíziós és filmes jelenlétét és munkáit kutató amerikai központ felmérése szerint 1998 óta csekély előrelépés történt a diszkrimináció megszüntetésében. Tavaly az Amerikában készült 250 legnagyobb költségvetésű film írói, rendezői, producerei, vágói és operatőrei között csupán 18 százalékban voltak nők.

Dormer vőlegényével, Anthony Byrne-nel írta az In Darkness forgatókönyvét. Byrne lesz a producere és a rendezője is a filmnek. A színésznő elárulta, hogy nagyon más a saját filmjén dolgozni a kamera mögött, mint az eddigi munkái, ugyanakkor nagyon szereti a csapatmunkát, amelyet a filmezés jelent.