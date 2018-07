Kiderült, ki játssza Goose fiát a Top Gun második részében

A tehetségnek két komoly ellenfele is akadt a szereplőválogatáson.

Az 1986-os sikerfilm, a Top Gun második részének premierjét 2019 júliusára tervezik, mindezt a Paramount filmtársaság tudatta közvéleményében még tavaly, azzal a nem csekély kiegészítéssel, hogy a rendező Joseph Kosinski lesz, aki már dolgozott Cruise-zal a Feledés című sci-fiben.

A Top Gun: Maverick címet viselő második részt már el is kezdték forgatni természetesen Tom Cruise-zal, valamint pár hete már az is tudható, hogy Val Kilmer is visszatér, aki az eredeti filmben – amit az azóta elhunyt Tony Scott rendezett – Tom “Iceman” Kazanski hadnagyot, Maverick (Tom Cruise) riválisát alakította.

Miles Teller. Fotó: Getty Images

A stáblistához pedig most új név csatlakozott, kiderült, hogy Maverick elhunyt társának, az Anthony Edwards által alakított Goose-nak a fia is szerepel a történetben, akinek a szerepét Miles Teller kapta. A Whiplash, a Beavatott-filmek vagy éppen a Fantasztikus négyes sztárja Nicholas Houltot és Glen Powellt előzte be a szereplőválogatáson.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Goose özvegyeként visszatére-e Carole Bradshaw szerepében az eredeti színésznő, Meg Ryan.