Roger Federernél nincs jobb fej - teljesítette a lelátón szurkoló kislány kívánságát

Egy kedves üzenet, és valóra válhat minden vágyunk. Bizonyos Mihika Joshinak legalábbis bejött ez a terv. A Roger Federer győzelmével záruló wimbledoni mérkőzés után, ahol egyébként Dusan Lajovic maradt alul, egy kislány kedves táblája keltette fel a svájci teniszcsillag figyelmét, melyen az alábbi felirat volt olvasható:

