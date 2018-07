Már húsz éve együtt: Barbra Streisand ezzel az üzenettel köszöntötte férjét

Barbra Streisand immáron két évtizede boldog házasságban él férjével, James Brolinnak, akinek Twitteren is küldött egy kedves üzenetet házassági évfordulójuk alkalmával.

Has it really been 22 years since our blind date? Married for 20 years. Happy anniversary honey. Bee. X pic.twitter.com/kEmvbRHNl6

— Barbra Streisand (@BarbraStreisand) 2018. július 1.