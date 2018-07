Elképesztő összegért csaptak le a Vissza a jövőbe önbefűzős cipőjére

Csaknem 100 ezer dollárért (26 millió forintért) kelt el egy önbefűzős Nike-cipő, amelyet Michael J. Fox viselt a Vissza a jövőbe című film folytatásában – számolt be róla kedden a BBC News.

