Shawn Mendes mégiscsak többet jelentett a Baldwin-lánynak, mint egy barát

Hailey Baldwin új kedvese kedvéért törölhette a közös fotóikat.

Míg korábban több közös képe is volt Hailey Baldwinnak Instagramján Shawn Mendesszel, mára hopp, mindegyik eltűnt!

Shawn Mendes és Hailey Baldwin. Fotó: Getty Images

Mintha soha nem is érintkezett volna az egykori sztárpár egymással. A „sztárpárság” persze erős túlzás, mert mindvégig azt kommunikálták, hogy csak barátok, de minden pletyka arról szólt, hogy ennél jóval több van a dologban.

Justin Bieber Hailey új kedvese, így a régi fotóknak menniük kellett. Fotó: Getty Images

De ha haverok, vagy azok voltak, akkor miért is törlődtek az ominózus képek? Egyesek tudni vélik, hogy Justin Biebernél kell keresni a válaszokat. Ugyanis a mostanában együtt mutatkozó Bieber-Baldwin páros férfitagjáról bármit el tudunk képzelni, igen, azt is, hogy egy múltbeli szerelemre/barátra is képes féltékeny lenni.