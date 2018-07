Hollywood aktuálisan legmeghökkentőbb sztárpárja nem titkolózik

Egyfolytában eljegyzési partikra jár a 35 éves Pryanka Chopra és a 25 éves énekes, Nick Jonas azóta, hogy összejöttek, kapcsolatukat pedig a sok megjelent lesifotó után pedig már nem is próbálják leplezni. A kérdés egyre többekben már csak az, hogy a sajátjukon mikor fognak bulizni?

Nick Jonas and Priyanka Chopra at an engagement party in Mumbai, India – June 28th pic.twitter.com/La2oWD6RRe

