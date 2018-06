Van, aki szerint Kanye West egyszerűen unalmas

Egy régi motoros bírálta a rappert, de más sem tette zsebre az őszinte véleményt.

A legendás amerikai indusztriális rockzenekar, a Nine Inch Nails frontembere, Trent Reznor unalmasnak és egyformának ítéli meg a mai sztárok fellépéseit. Mégpedig pont azért, mert minden technikai lehetőség a rendelkezésükre áll.

Kanye West. Fotó: MTI/EPA

Reznor, aki korábban szintén nem vetette meg a látványos élő koncerteket, a Coachella fesztivál VIP-jében ülve az alábbiakat fejtegette: „Mindenki ugyanolyan. Kanye West is, meg The Weeknd is teljesen hasonló show-t csinál. Mindenkinél hangsúlyos szerepet kap a videóinstalláció és a parádés fényjáték. De ha visszagondolok a régi időkre, nem kellett ekkora csinnadratta. Emlékszem egy Cure-koncertre. Volt füst, meg talán egy egyszínű fény, és ennyi. A gitárok jó hangosan szóltak, és ez önmagában izgalmas tud lenni, minden körítés nélkül.” – nosztalgiázott Trent Reznor.