Tarol a Backstreet Boys fergeteges előadása - videóval

Jimmy Fallon, a népszerű showman kedvéért új feldolgozásban csendült fel slágerük.

Az elmúlt tíz év legjobb amerikai tv-s showmanjének, Jimmy Fallonnak és kreatív csapatának folyton jár az agya, miképpen lehetne csúcson tartani a Tonight Show-t. Az alábbi ötletet itthon már az Irigy Hónaljmirigy is alkalmazta, ami érthető, hiszen ki ne hallgatna meg korábbi slágereket óvodai hangszerekkel előadva (bár a rovat „osztálytermi hangszerek” névre hallgat, de idehaza a triangulum, a csörgő és a xilofon már az óvodában felüti a fejét – a szerk.).

A korábban Adele-lal, Ed Sheerannel vagy éppen a Metallicával létrejött produkciók után a 30-as nőket vette célba Fallon, ugyanis behívta a Backstreet Boys teljes legénységét, hogy előadják az I Want It That Way-t. Jimmy Fallon házizenekara, valamint a srácok is tiszta fehérbe öltöztek be, és elindult a móka. A dal – mint minden korábbi esetben – nagyjából eredeti dallamával és harmóniájával lett előadva, kizárólag a hangszerek változtak.

Amikor pedig a szöveg a második refrén utáni „You are my fire”, azaz „Te vagy a tüzem” részhez érkezett, ott a You-t Jimmy-re változtatták, kedveskedve a házigazdának.

Nézze meg, nosztalgiázzon és nevessen sírva Ön is!