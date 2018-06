Jared Leto ismét szuperhősként csillogtatja meg tudását

A DC után most a Pókember spin-off filmben láthatjuk majd a Thirty Seconds To Mars énekesét, miután aláírta a szerződését a Sonyval.

A film a Morbius the Living Vampire címet kapta, a film a Spider-Man univerzum része lesz, akárcsak az októberben megjelenő Venom, Tom Hardy főszereplésével.

Leto karaktere először 1971-ben jelent meg A csodálatos Pókember képregénysorozat részeként. Dr. Michael Morbius elismert tudós, aki egy ritka és gyógyíthatatlan vérbetegségben szenved. Kutatásai során feltalálja bajára az ellenszert, ami megmentheti az életét, de a szer hatására nemcsak felépül, hanem felruházódik egy vámpír képességeivel, és olthatatlan vérszomj uralkodik el rajta.

Az Oscar-díjas színész előbb a DC mozi univerzumfilmjében, az Öngyilkos osztagban tűnt fel, mint Joker, de nem ő lenne az első, aki a két konkurens Comicsnál is játszik.

A Morbius the Living Vampire forgatókönyve állítólag már el is készült, a Power Rangers két írójának, Burk Sharplessnek és Matt Sazamának a jóvoltából. A rendezői székbe pedig, ha minden igaz, az Életet és a Védhetetlent is jegyző Daniel Espinosa ülhet.