Justin Bieber és a bombázó modell tényleg egy párt alkot

Már a nyilvánosság előtt sem titkolják érzéseiket.

Hetek óta foglalkoztatja a Justin Bieber rajongókat, hogy tényleg együtt jár-e kedvencük Stephen Baldwin lányával, Hailey Baldwinnal. A legújabb róluk készült fotó már minden kétséget kizáróan egy beismerés, így a Selena Gomez által pár hónapja másodszor is dobott Justinra ismét rátalált a boldogság.

Justin Bieber and Hailey Baldwin spotted in New York City. (June 21, 2018) • Justin with fans

► https://t.co/zzECqDbYYI pic.twitter.com/LFakZvTAO4 — BieberTUBE (@BieberTubeCH) 2018. június 22.

A párost kéz a kézben örökítették meg New Yorkban csütörtökön, ami viszont még nagyobb exkluzivitást adott a dolognak, hogy a 24 éves énekest később gyűrűvel az ujján látták. A TMZ azonban hamar kiderítette, hogy szó nincs ígéretről, vagy eljegyzésről, Justin csupán a paparazikkal szórakozott, egyébként szinte sosem hord ékszert.

Shawn Mendes és Hailey Baldwin. Fotó: Getty Images

Justin és Hailey kapcsolata mellesleg egy másik rajongótábort is érint, bár őket inkább érzékenyen. A Shawn Mendes fanok most már feladták, hogy ő és a modell egyszer hivatalosan is egy párt alkossanak, pedig az év elején, főképpen a közös MET-gálás megjelenésük után mindenki azt hitte, szerelmesek. Így marad a barátság, a Baldwin-lány boldogságához pedig azóta maga Shawn is gratulált.