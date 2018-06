Egy sosem látott családi fotó - ilyen cuki volt Vilmos herceg hat hónaposan

Csütörtökön ünnepelte 36. születésnapját Vilmos herceg, teljes nevén Vilmos Artúr Fülöp Lajos Cambridge hercege. Károly walesi herceg és a néhai Diána hercegné idősebbik fia jelenleg második az Egyesült Királyság trónöröklési rendjében.

Happy 36th Birthday to The Duke of Cambridge! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/BXAmnFNt6g

— Clarence House (@ClarenceHouse) 2018. június 21.