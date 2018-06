Jason Momoa fura, de vicces kérésnek tett eleget - fotón a végeredmény

Jason Momoa a Trónok harca Kahl Drogója, akit hamarosan ismét Aquamanként láthatunk a mozivásznon, ellopta rajongója feleségét, persze csak a vicc kedvéért. A színész a denveri Comic Con-on megannyi rajongójával készítette közös fotót, volt azonban egy pár, akik igen különös kéréssel fordultak hozzá.

Talk to the hand: Jason Momoa gets the last laugh after man says he doesn't want the actor taking a photo with his wife https://t.co/KhtsXZYW06 pic.twitter.com/IjDKQp26Bj

— CBS News (@CBSNews) 2018. június 20.