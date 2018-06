Így néz ki a 61 éves Linda Hamilton az új Terminátor-moziban

Áprilisban érkezett a hír, hogy késik a hatodik Terminátor-film bemutatója, eredetileg 2019 júliusában került volna a mozikba, helyette november 22-én lesz a premier. A főszereplő Arnold Schwarzeneggert tavasszal műtötték szívproblémája miatt, bár a hírek szerint nem ezért késlekedett az egyelőre cím nélküli produkció.

Terminator movie PICTURE EXCLUSIVE: Linda Hamilton is seen on set for first time https://t.co/5AdBVNj983 pic.twitter.com/AFw9qvXoaQ

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 2018. június 20.