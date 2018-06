Felismerhetetlen a Jurassic Park egykori gyereksztárja

Ariana Richards, aki Lex Murtphyt alakította az 1993-as Jurassic Park című moziban, ismét dinoszauruszokkal pózolt. A 38 éves egykori gyerekszínész ellátogatott a Universal Stúdió vidámparkjába, ahol egy dinó tematikájú attrakciót is kipróbált, és egy-két fotó erejéig a bejáratnál található raptorral is örömmel fotózkodott. Ezúttal őszinte volt a mosolya…

