Beyoncé kislánya zavarában azt se tudta, hova bújjon

Olyat látott szülei koncertjén, amit sosem akart volna.

Kiderült, hogy minden szülő zavarba hozza néha a gyermekét, még akkor is, ha őket Jay-Z-nek és Beyoncénak hívják.

Blue Ivy’s reaction to Jay Z and Beyoncé’s interlude video where it shows both of them naked pic.twitter.com/YCarRFBqoW — Jason Bolaños (@JBinAV) 2018. június 20.

A sztárpár kislánya, Blue Ivy is megtapasztalta ezt, ráadásul több ezres tömeg és a sajtó szeme előtt. Szülei a hónap elején indultak el közös, On The Run II nevezetű turnéjukra, melynek az egyik különlegessége, hogy családi felvételeket vagy éppen művészi videókat mutatnak be a kivetítőkön. A minap valaki a közönségből rögzítette, amint a show-n résztvevő sztárcsemete látva az egyik videót, grimaszol, majd kezével takarja el a szemét, zavarában pedig végül elbújik a kordon mögé.

Nem lehet egészen pontosan megmondani a felvételből, mit is látott a kislány, de a résztvevők szerint egy olyan jelent hozta zavarban, melyen szülei ruha nélkül fekszenek egy ágyban.

Blue Ivy nem sokáig bujkált a koncerten, később együtt énekelte a slágereket szüleivel, sőt, édesanyja mozdulatait is aranyosan utánozni próbálta.