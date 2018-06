Ez a Trónok harca miatt tilos volt neki - most csak erre vágyik Kit Harington

A Havas Jont alakító 31 éves színészre pár napon belül rá sem lehet majd ismerni.

Emilia Clarke kedden megható sorokkal köszönt el a Trónok harca stábjától, hiszen befejeződött a forgatás és ezzel a színésznőt közel egy évtizednyi emlék rohanta meg. Kit Harington, aki Havas Jont alakította a szériában, azonban látszólag örül, hogy kiléphet a karakteréből. Az Entertainment Weekly magazinnak el is árulta, mi lesz az egyik első dolga munkája befejeztével:

Kit Harington. Fotó: AFP

“Csak szeretnék hátrébb lépni és elvezni a homályt, levágatom a hajam, hogy kevésbé legyek feltűnő, mint a karakterem és szeretnék teljesen új dolgokat kipróbálni, új külsővel és új színezettel. A szakállamtól már nehezebb lesz megszabadulnom, eléggé megkedveltem. Szerettem a hosszú hajat és a szakállat is, de ez most olyan lesz, mint egy rituális szertartás. Nem nézhetek ki ugyanúgy a következő szerepemben, mint eddig. Ragyogó volt ez a karakter, de most meg kell szabadulnom Havas Jontól” – mesélt jövőbeli terveiről a 31 éves Kit.

Kit egyelőre még nem szánta rá magát a nagy átváltozásra, de vélhetően már csak napok kérdése. Fotó: Getty Images

A Tróbnok harca nyolcadik és egyben befejező évadát 2019-ben tűzi műsorra az HBO.