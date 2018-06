Arnold Schwarzenegger gyönyörű lányának udvarol Chris Pratt

A Galaxis őrzői és a Jurassic Wolrd sztárja, Chris Pratt még a tavalyi évben szakított feleségével. Most azonban egy új nő jelent meg az élében. Chris az Amerikában vasárnap ünnepelt apák napját nem fiával, Jackkel, hanem Arnold Schwarzenegger lányával, a 28 éves Katherine Schwarzenegger töltötte.

A páros egy Los Angeles-i parkban piknikezett, és bár az idő felhős volt, az arcukon jól látszódott, hogy a rossz idő ellenére jól mulatnak. A fiataloknak szóló könyveket író Katherine, Arnold és Maria Shriver legidősebb gyermeke.

Chris Pratt és Anna Faris tavaly jelentette be, hogy 8 év együttélés után válnak. Sokan úgy vélekedtek, hogy a párt utolérte a hollywoodi átok: egyikük hirtelen nagy sztár lett, amit a másik nem tudott feldolgozni. Az igazság azonban az, hogy Anna szeretett volna még gyereket, Chris viszont a karrierjére akar koncentrálni, mondván, addig kell ütni a vasat, amíg meleg.

EXCLUSIVE: Chris Pratt flirts with Katherine Schwarzenegger as happy pair picnic together on Father's Day https://t.co/zzFPN1UtIj

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 2018. június 19.