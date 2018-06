Alicia Silverstone 41 évesen is ugyanaz a tinilány, mint a Spinédzserekben

Éveket letagadhatna a színésznő, aki most a titkát is elárulta.

Alicia Silverstone a Redbook magazin július/augusztus számának címlaplánya, aki a fotókhoz készült interjúban végre lerántotta a leplet üde és fiatal külsejének titkáról.

Alicia 1995-ben játszotta el Cher Horowitz-ot, de az évtizedek alatt szinte alig változott valamit, és ezt ő is tudja. Szerinte életmódja az, ami miatt a mai napig úgy fest, mintha még csak a húszaséveit taposná.

“Tudom-e, hogy mi az, ami valóban működik? Igen! Nem véletlen, hogy a mai napig sokan azt mondják nekem, hogy úgy nézek ki, mint a Spinédzserekben. Megérzem a különbségeket, ha egy bizonyos napon máshogy étkezem. Amit feladtam azok a húsok és a tejszármazékok. Már két hét után jobban néztem ki, miután belekezdtem, de például a mai napig is eszem tésztát és sült krumplit”- vallotta be a most 41 éves Alicia, aki mindenkinek csak javasolni tudja a vegán életmódot.

Alicia a Spinédzserekben. Fotó: Getty Images

A színésznő egyébként 13 év után válik zenész férjétől, Christopher Jarecki, melyről májusban beszélt először. Alicia, akinek egy kisfia született exétől, ismét randevúzik, mint mondta, nagyon izgatott, hogy ennyi év után ismét szingli és érdekes férfiakkal találkozgathat.