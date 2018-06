Csúcsformába hozta magát új lemezéhez Christina Aguilera

Mind hangban, mind kinézetben – állítják a szakértők.

Liberation címmel jelent meg az amerikai énekesnő, a 37 éves Christina Aguilera sorrendben nyolcadik nagylemeze. Erre a stúdióalbumra kellett eddig a legtöbbet várni, mert hat esztendő még sosem telt el két Aguilera-lemez között, márpedig a Lotus című lemez 2012-es.

A Libaration vegyíti a szokásos Christina-féle RnB-t a soullal és a remek balladákkal. A producer Kanye West volt, akinek segítségével előszedtek egy ’72-es Michael Jackson dalbetétet, amit felhasználtak egy új dalban. A lemezen továbbá található egy duett Demi Lovatóval is (Fall In Line), amit a múlt hónapban már elő is adtak a Billboard Music Awardson.

Bárki, aki látta az énekesnőt és hallotta a lemezt, egyöntetűen osztja a véleményt, hogy Christina Aguilera bomba formában van.