Michael Jordan elkeserítően nézett ki - árnyéka önmagának

Egy félig betermelt tequilás üveg a kézben és egy pityókás fej máris alkalmassá válik arra, hogy csalódást okozzanak a rajongókban. Erre számíthat minden idők legnagyszerűbb kosarasa, Michael „Air” Jordan is.

Yep, that's Michael Jordan walking around NYC with a bottle of tequila! https://t.co/NPVWii2zEq pic.twitter.com/pHjcsu2sDT

— HollywoodLife (@HollywoodLife) 2018. június 14.