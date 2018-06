Egyre forróbb a talaj Sylvester Stallone alatt

Stallonét decemberben vádolta meg egy nő szexuális erőszakkal, most a Los Angeles-i kerületi ügyészség vizsgálja az ügyet.

A Los Angeles-i kerületi ügyészség vizsgálja Sylvester Stallone amerikai filmsztár kilencvenes évekbeli nemi erőszak-ügyét – értesült a The Hollywood Reporter.

Sophia és Sistine Stallone édesapjuk oldalán. Fotó: Puzzlepix

A Santa Monica-i rendőrség szerdán adta át az ügyet a Los Angeles-i kerületi ügyész irodájának, amely megvizsgálja a Stallone ellen felmerült szexuális bűncselekmény vádját – mondta el Greg Riesling ügyészségi szóvivő.

Stallonét decemberben vádolta meg egy nő szexuális erőszakkal, a feljelentést a Santa Monica-i rendőrség vette fel. A történtek az 1990-es évekre nyúlnak vissza, így az ügy már kívül esik a kaliforniai elévülési időn. A színész ügyvédje útján tagadta az ellene felmerült vádat.

Tavaly novemberben már egy másik szexuális erőszakkal kapcsolatos ügy is felmerült a színész ellen. Több lap, köztük a The Daily Mail számolt be arról, hogy 1986 júliusában egy 16 éves lány tett bejelentést a Las Vegas-i rendőrségen, amelyben azt állította, hogy Sylvester Stallone és testőre, Michael de Luca megerőszakolta őt a Las Vegas Hilton hotelben. Az ügyet azonban ejtették, mivel a lány végül nem volt hajlandó feljelentést tenni ellenük.

A Las Vegas-i rendőrség nem tudta igazolni, hogy valaha felvettek volna ilyen feljelentést, arra hivatkoztak, hogy az állítólagos ügy óta túl sok idő telt el. Stallone ezt a nyolcvanas évekbeli vádat is tagadta. A The Hollywood Reporter a friss fejleményekkel kapcsolatban még nem tudta elérni a sztár jogi képviselőjét.