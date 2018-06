Bemutatták a legszebbeket – közülük kerül ki idén Magyarország Szépe

Július 8-án 19.30-tól a Duna Televízió látványos show-műsorában ötödik alkalommal választják meg Magyarország Szépét.

A közmédia csatornáin már ötödik alkalommal nézhetik meg az érdeklődők a legrangosabb hazai szépségverseny fináléját. Július 8-án este a Duna Televízión és a Duna World csatornán is látható nagyszabású, élő gálaműsorban választják meg Magyarország Szépét, aki győzelmével egy évig a Miss World Hungary cím birtokosa lesz, és részt vesz a Miss World döntőjén, ahol több mint százhúsz ország szépségkirálynőjével verseng a világ legszebb hölgye címért.

A győztes az értékes nyeremények mellett lehetőséget kap arra, hogy hazánkat képviselje a világ egyik legrangosabb szépségversenyének világdöntőjén, a Miss Worldön (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Az adásban négy különböző öltözékben vonulnak végig a kifutón a döntősök. A zsűritagok és a nézők elsőként bikiniben láthatják a versenyzőket, majd ezt követi az úgynevezett kreatív tour, amit idén a labdarúgó-világbajnokság ihletett. Ezután nemzeti öltözetben, majd végül estélyi ruhában lépnek színpadra a versenyzők, utóbbi két kollekciót Bélavári Zita tervezi. Az egyes tourok után a zsűritől a 2-2 legkevesebb pontot kapott lány fog kiesni.

A műsorvezetők Kraszkó Zita és Kovács Kokó István lesznek. Mindkettejük számára új kihívást jelent ez a feladat, és izgatottan készülnek az első közös, élő show-műsorukra. Zita emellett a döntősök felkészülését is figyelemmel kíséri, ő ugyanis a házigazdája a július 7-én este a Duna Televízión látható, A királynők útja című magazinműsornak. A félórás program a verseny felkészülési időszakának legizgalmasabb és legfontosabb pillanataiba, kulisszatitkaiba enged betekintést.

Az élő adásig rengeteg feladat vár még a lányokra. Ahogy azt Sarka Kata, a Magyarország Szépe versenyigazgatója a június 13-i sajtótájékoztatón elmondta, csak annak van esélye a végső győzelemre, aki a következő hetekben maximális fegyelemmel és szorgalommal dolgozik. A leendő szépségkirálynőnek talpraesettnek, céltudatosnak, barátságosnak és kommunikatívnak kell lennie, hiszen csak így van esélye a világdöntőn kitűnnie a szép lányok tömegéből.

A sajtótájékoztatón bemutatott húsz ifjú hölgy hamarosan beköltözik a Thermal Hotel Visegrádba, ami az adás napjáig szolgál táborhelyül a döntősöknek. Itt háziversenyeken méretik meg magukat: a Miss Beauty Face, a Miss Bikini, a Miss Sport és a Miss Talent után egy-egy lánytól elbúcsúznak, így a televíziós döntőben már csak tizenhatan versengenek a koronáért. A Miss World verseny egyik legfontosabb missziója a társadalmi felelősségvállalásra való figyelemfelhívás, a leendő győztesnek a világdöntőn is képviselnie kell az általa felkarolt jótékonysági kezdeményezést.

Éppen ezért a táborban a Miss Charity alversenyen a lányok a választott jótékonysági projektjüket prezentálják és egymásra voksolva választják ki a legszimpatikusabb kezdeményezést. A felkészítő táborban zajló versenyek során a döntősök személyisége jobban megismerhető, ez segítséget nyújt a zsűritagoknak, akik majd az élő adásban pontozzák a versenyzőket.

A 2018-as Magyarország Szépe – Miss World Hungary szépségverseny indulói

(Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A győztes a Miss World Hungary koronáját viseli majd egy évig, és a verseny két udvarhölgyét is díjazzák. Természetesen idén is lesz közönségszavazás. Voksolni továbbra is alapdíjas telefonszámon lehet majd a nézők által legszebbnek ítélt jelöltre.

Az érdeklődők a tavaly megismert mobilapplikációt használva is tájékozódhatnak a versenyről, valamint a döntősökről, és ezen a platformon is támogathatják szimpátia szavazatukkal a finalistákat. A legszebb mosoly cím birtokosa az a versenyző lesz, aki a legtöbb szavazatot kapja.

A húsz döntős, akik között már ott van az ország új szépségkirálynője:

Berger Kitti, Bui Tiky, Doszkocs Dominika, Fekszi Szimonetta, Galambos Patrícia Szilvia, Glonczi Bianka, Józsa Eszter, Kántor Bianka, Kiss Rebeka, Kovács Vanessza Anna, Kovács Vivien, Magicz Mirtill, Mészáros Dóra, Noll Petra, Ollári Barbara Fanni, Reiszweber Ziara, Szabó Csillag, Szakálos Dóra, Szarvas Andrea és Tóth Panni.