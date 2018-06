Justin Bieber kibékült csinos exbarátnőjével

Az utóbbi időben sok időt töltöttek együtt és most együtt is nyaralnak.

Justin Bieber túltette magát Selena Gomezen, aki azonban vigasztalja, az ismételten egy ex, mégpedig Stephen Baldwin lánya, Hailey Baldwin. Ő és Justin 2015-ben alkottak egy párt rövid ideig, de persze évek óta jóbarátok, folyamatosan tartották a kapcsolatot, kivéve a szakítás után sértődött időszakot.

A párost a múlt héten ugyanazon a templomi misén látták együtt, most pedig Miamiban nyaralnak kettesben, ami igen árulkodó. A fiatalokat látták együtt egy éjszakai klubban és vacsorázni is, így nagyon úgy tűnik, ismét egy párt alkotnak.

Tavasszal a lapok sorra arról cikkeztek hogy a 21 éves manöken a 19 éves Shawn Mendes-zel alkot egy párt, aki aztán a MET-gálára is elkísérte. Később mindketten tagadták, hogy több lenne köztük barátságnál. Ennek fényében még az is előfordulhat, hogy Hailey és Justin is barátilag vakációzik együtt.