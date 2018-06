Ryan Gosling a holdra száll - itt a Neil Armstrongról szóló film előzetese

Oscar-díjas rendezőtől érkezik minden idők egyik legveszélyesebb küldetésének története.

Damien Chazelle egy huszárvágással tért át a Kaliforniai álom könnyedebb műfajáról az életrajzi drámához, mely akár egy újabb Oscar-díjat is hozhat neki. A Neil Armstrong és az első holdra szállás történetét bemutató First Man első előzetese alapján, ez nem kizárt.

A filmhez mondhatni egy jól működő páros állt össze, hiszen a film főszerepét az a Ryan Gosling vállalta el, akit Damien a Kaliforniai álomban is rendezett. A film James R. Hansen, First Man: The Life of Neil A. Armstrong című könyvén alapul, és a NASA, de tulajdonképpen a világ legkockázatosabb, 1961-től 1969-ig tartó missziójára való felkészülést mutatja be, persze a holdra lépéssel együtt.

A film további főszerepeiben Claire Foy-t, Jason Clarke-ot és Pablo Schreibert láthatjuk. Az alkotáson az IMDB szerint már az utómunkálatokat végzik, a premierre így még egy kicsit várnunk kell, hazánkban október 18-án tűzik műsorra a mozik.