Katalin hercegné nyári ruhájával ismét szerzett magának néhány rajongót

Divatos, nyári, ráadásul nem kerül százezrekbe.

Azok után, hogy Erzsébet királynő szombati hivatalos születésnapján, jégkék ruhában integetett a Buckingham-palota erkélyéről, Katalin vasárnap is maradt az árnyalatnál, ezúttal azonban egy “pénztárcabarát” kreációban kapták lencsevégre.

Katalin hercegné és gyermeki, György és Sarolta. Fotó: Getty Images

A kétgyermekes anyuka a kis Sarolta hercegnővel és György herceggel látogatott el a Beaufort Polo klubba vasárnap, ahol a Maserati Royal Charity Polo Trophy alkalmával, férje, Vilmos herceg is lóra pattant. Katalin egy világoskék csíkos 13 ezer forintba kerülő fast fashion nyári ruhában szurkolt párjának a pálya széléről. Áprilisban született harmadik csemetéje, Lajos herceg ezúttal is otthon maradt, a pici nélkül viszont senki sem mondaná meg róla, hogy pár hete még gömbölyödő pocakja volt, a hercegné ismét rekord idő alatt visszanyerte alakját.

György herceg és Savannah végig incselkedtek egymással. Fotó: Getty Images

A lovaspólón részt vett Savannah és Isla Phillips is, akik Anna hercegnő révén szintén Erzsébet királynő dédunokái. György és Savannah az előző napi Trooping the Colour parádén többek figyelmét is felkeltette, hiszen együtt végigbohóckodták az ünnepélyes légi parádét, így ők ketten vitték el a show-t.