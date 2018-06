Josh Duhamel vele próbálja elfelejteni Fergie-t

Fergie és Josh Duhamel 8 évig tartó házassága megromlott és tavaly úgy döntöttek, hogy azelőtt szakítanak, hogy elmérgesedne köztük a helyzet. A pár, akiknek van egy 4 éves kisfia, Axl, állítólag barátságban vált el el egymástól, melyről közös nyilatkozatban tájékoztatták szeptemberben a nyilvánosságot.

A pár összesen 13 évig élt együtt, ami igen hosszú idő, így sokáig mindketten egyedülállók maradtak. Végül Josh lett az, aki először továbblépett, a Las Vegas és a Transformers-filmek sztárja állítólag a 28 éves mexikói színésznővel, Eiza Gonzalezzel alkot egy párt.

Looks like the 28-year-old actress won a date with Tad Hamilton. https://t.co/6JUIt50Ljj

— Entertainment Tonight (@etnow) 2018. június 10.