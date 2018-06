Rihanna vicces bókjának hála, Anne Hathaway visszanyerte az önbizalmát

A színésznőnek épp ilyen bátorításra volt szüksége szülése után.

Anne Hathaway és Rihanna a nyár egyik legjobban várt filmjének, az Ocean’s 8-nak a forgatásán váltak igazi jó barátnőkké. Sőt, a hírek szerint az egész stáb hihetetlen közeli kapcsolatot épített ki egymással.

Az Ocean’s 8 főszereplői. Fotó: Getty Images

Anne Hathawaynek azonban nem volt könnyű időszaka a forgatás kezdetekor, hiszen éppen csak megszületett első gyermeke, amikor visszatért a kamerák elé.

A színésznő nem érezte magát csúcsformában néhány extra kilója miatt, kolléganői azonban visszaadták az önbizalmát.

„Amikor besétáltam a forgatás helyszínére, volt rajtam felesleg és ennek én tudatában is voltam. Én pedig csak besétáltam egy farmeremben, remélve a legjobbakat, fejben eldöntve, hogy bármi legyen is, szeretem magamat. Erre meglepetésemre Sandy Bullock, Cate Blanchett is megdicsért” – nyilatkozta.

Rihanna volt az azonban, aki igazán jókedvre derítette:

“Csajszi, milyen feneked lett! Pont olyan, mint az enyém!”- amitől Anne először megrémült, de rájött, hogy tulajdonképpen imádja a bókot.